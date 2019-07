SNC-Lavalin renonce au projet de réfection du tunnel La Fontaine

La décision de SNC-Lavalin de dire adieu aux contrats à prix fixe fait en sorte que la firme se retire du projet de réfection du tunnel La Fontaine. Québec pourrait hériter d’une facture plus salée.

Avec le retrait de SNC du projet de plus de 500 M$, financé en partie par Ottawa, le ministère des Transports (MTQ) se retrouve, pour l’instant, avec un seul consortium qualifié, celui composé de filiales du géant français Vinci et du constructeur québécois Pomerleau.

SNC renonce également à au moins trois autres projets ailleurs au Canada : le prolongement du SkyTrain (2,8 G$) et le remplacement du pont Pattullo (1,4 G$) en Colombie-Britannique ainsi que la construction d’une nouvelle ligne au train léger d’Edmonton (2,6 G$) en Alberta.

L’entreprise a pris cette décision en raison des dépassements de coûts qui ont affecté plusieurs de ses contrats à prix fixe et qui ont grugé ses profits au cours des dernières années. Elle pourrait aussi tourner le dos aux secteurs des hydrocarbures et des mines. Au terme de ce douloureux exercice, son chiffre d’affaires pourrait fondre de plus de 40 %.