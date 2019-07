Un bel arrêt gourmand!

Si les Québécois sont de plus en plus soucieux de connaître la traçabilité de leurs aliments, voilà que de plus en plus de producteurs transforment eux-mêmes leurs produits. Et c’est le cas de Christian Beaulieu et de sa conjointe Carole Castonguay, propriétaires de la Ferme du Littoral, à Baie-des-Sables dans le Bas-Saint-Laurent, lorsqu’ils ont décidé d’ouvrir la Fromagerie du Littoral, le 20 juillet 2006.

« Mes beaux-parents possédaient la ferme laitière. Elle existait depuis 1952. Au début, nous fabriquions du fromage avec les membres de nos familles. On cherchait un projet d’agrandissement, question de nous diversifier. C’est à ce moment que nous sommes allés suivre notre cours à Saint-Hyacinthe et avons lancé la fromagerie », explique la copropriétaire Carole Castonguay.

À découvrir

Alors que le couple était emballé par le projet, il était très clair pour Mme Castonguay qu’elle ne souhaitait pas produire le populaire fromage en grains qui fait skouich-skouich.

« Beaucoup de gens en font. Nous souhaitions offrir quelque chose de différent, quelque chose qui allait nous faire sortir du lot. »

La fromagerie propose aujourd’hui six fromages, faits de lait entier, sans aucun ajout d’autres substances laitières. Et impossible de connaître le préféré de la copropriétaire, elle les adore tous. Et avec raison !

Pour les amoureux des fromages de type camembert, l’entreprise propose La Perle du Littoral. C’est un fromage fermier à pâte molle très doux, avec un petit goût de noisette. Au four, avec des noix et un filet de vinaigre balsamique et de sirop d’érable, il deviendra à coup sûr votre entrée par excellence.

Le Rayon d’Or, qui est également un fromager fermier, possède une pâte semi-ferme et un goût crémeux en bouche. Sa pâte devient friable en vieillissant. Il contient aussi des probiotiques. Voilà donc un fromage bon tant au goût que pour la flore intestinale. Un vrai deux pour un.

Une belle vitrine

Entourés de leurs enfants, les Castonguay-Beaulieu proposent également sur place une cantine qui offre des menus où les fromages sont à l’honneur, de même que les produits de producteurs de la région.

« C’était important pour nous de mettre en lumière les produits de la région. C’est une vitrine que nous voulions mettre de l’avant », conclut Mme Castonguay.

Une belle combinaison de fromages et de produits locaux, question de rendre votre visite encore plus gourmande. C’est dire qu’un arrêt à la Fromagerie du Littoral s’impose.

► Site web : fromageriedulittoral.com