Une relève d’élite recherchée à la Traversée internationale du lac Saint-Jean

ROBERVAL | Xavier Desharnais et Philippe Guertin à la retraite, une nouvelle ère de la nage en eau libre s’amorce au Québec. Mais les dignes successeurs à ces ténors de la discipline qui ont brillé à maintes reprises à la Traversée internationale du lac Saint-Jean se font attendre en dépit de la présence de quatre Québécois, dont trois femmes, à la 65e édition lancée samedi matin à Péribonka.

Pour la première fois depuis belle lurette à l’épreuve mythique de 32 km, aucun des favoris locaux cette année ne prétend vraiment à la couronne que six nageurs canadiens ont remportée au cours de l’histoire. À lui seul, Desharnais a arraché deux titres, en 2014 et 2015, alors que Guertin a signé trois podiums en carrière, finissant deux fois derrière le vainqueur. Et un peu avant eux, Simon Tobin s’est illustré parmi l’élite.

Pour Desharnais, qui agit désormais comme agent de développement de l’eau libre auprès de la Fédération de natation du Québec, il n’y a pas lieu d’appuyer sur le bouton panique puisque le sport continue d’attirer de jeunes nageurs.

Le hic, c’est que plusieurs d’entre eux privilégient souvent des courses moins longues dans l’espoir de participer un jour au 10 km, la seule épreuve aux Jeux olympiques. L’ajout du 25 km au programme, comme on le voit aux Championnats du monde, pourrait inciter davantage de nageurs à tenter leur chance sur longue distance, estime l’ancien champion.

Un retard

« Si la FINA améliore la situation, on va voir de nouveaux nageurs ressortir. Si le 25 km va aux Olympiques, le 32 km va reprendre toute sa gloire. Ça passe par là. Présentement, toutes les subventions sont faites en fonction des sports olympiques, a précisé en entrevue avec Le Journal le Sherbrookois qui a fait le voyage au Lac-Saint-Jean.

« Ça explique pourquoi Philippe et moi avions fait pendant aussi longtemps le 10 km si on voulait être appuyés par notre fédération. Or, si le 25 km devient une distance olympique, les courses s’approchant de cette distance deviendraient plus importantes et Natation Canada voudrait favoriser le développement là-dedans. »

Directeur général de la Traversée et ancien nageur, Jérémie Bonneau se demande si la fédération nationale n’aurait pas pu en faire davantage pour contribuer au rayonnement de la nage en eau libre, rappelant que bien peu de représentants de l’unifolié ont connu la gloire sur la scène internationale.

À l’exception de Richard Weinberger, médaillé de bronze sur 10 km aux Jeux de Londres, et d’Eric Hedlin, qui vient de finir troisième sur 5 km aux Mondiaux pour la deuxième fois de sa carrière, seuls les Québécois inscrits au 32 km ont agi en porte-étendard.

« Natation Canada n’a peut-être pas mis les efforts qu’elle aurait dû déployer dans les dernières années pour performer, même sur le 10 km. Il y a eu Richard Weinberger et on a pensé qu’en étant bon sur 1500 m en piscine, on serait bon en eau libre. Malheureusement, les Européens nous ont devancés à ce niveau. Le Canada est présentement en rattrapage grâce à un programme, dont fait partie la Traversée, dans lequel on donne notre expertise sur l’eau libre pour développer des athlètes. C’est de bon augure pour revenir dans l’élite », a-t-il révélé.

Cycle normal

À sa troisième participation à la légendaire course, Marie-Laurence Lortie espère faire mieux que sa sixième place au classement féminin, l’an passé. Malgré ce léger creux de vague d’athlètes de pointe sur le circuit des ultramarathons, elle reste optimiste pour l’avenir.

« Les nageurs sont plus intéressés à faire des 10 km, surtout que la distance est moins longue et que c’est moins éprouvant mentalement et physiquement. Je suis certaine qu’il y a de la bonne relève au Québec. On en aura jamais autant qu’au 10 km, mais toute bonne chose a une fin et les athlètes doivent prendre leur retraite à un moment donné. La roue tourne. Au Canada, on a la chance d’avoir des programmes qui concilient le sport et les études, mais un moment donné, il faut penser à notre carrière professionnelle [...] », a avancé la nageuse de Kingsey Falls qui prendra ensuite part aux tranches macédonienne (25 km) et italienne (36 km) de la FINA.

Un retraité actif : Xavier Desharnais a la tête pleine de projets

Même à la retraite, Xavier Desharnais est toujours très actif dans le monde de l’eau libre. Son emploi à la Fédération de natation du Québec en témoigne bien. Il caresse aussi le désir de traverser la Manche, entre le Royaume-Uni et la France, l’année prochaine. « J’ai décroché de la compétition, mais pas de la natation. M’entraîner, ça ne me manque pas. Je continue à m’entraîner de manière plus relaxe. Si je n’ai pas envie, j’arrête. J’aimerais traverser la Manche l’année prochaine et je suis en train de chercher des commanditaires. Sans vouloir battre le record du monde, je pourrais tenter d’être le Canadien le plus rapide », a-t-il assuré.

Nostalgique de revenir là où il a été couronné deux fois, l’athlète de 29 ans a évoqué la possibilité de se mesurer de nouveau un jour aux eaux imprévisibles du Piékouagami. « Je ne ferme pas la porte à le refaire un jour pour le plaisir, peut-être pour la 75e ou la 100e, si mon corps le veut. » Le compte à rebours est commencé !

Ex-champion américain : Paul Asmuth se souvient dans une autobiographie

L’Américain Paul Asmuth, triple vainqueur de la Traversée dans les années 1980, n’a pas oublié le Lac-Saint-Jean. Vraiment pas. Ce monument de la nage en eau libre vient de publier un livre autobiographique La nage en eau libre : sport de l’âme retraçant les grands moments de sa carrière dans lequel il consacre d’ailleurs quatre chapitres au rendez-vous robervalois. L’un d’eux traite de ses deux tentatives à compléter l’aller-retour de 64 km en 1985 (abandon) et en 1989 (victoire). Il rend aussi hommage à ses entraîneurs. « Ça fait longtemps que j’avais cette idée en tête. Mon frère a eu un problème de santé mineur quand on était en vacances et à ce moment, il a contribué à ce que je commence. Il a pris un calepin et il m’a dit : OK, dis-moi quels seraient les chapitres du livre », a raconté en riant le nageur, vendredi. Six fois vainqueur à la Traversée du lac Memphrémagog, le résident de la Californie dévoile notamment dans son bouquin qu’il s’est mis à la nage en eau libre en raison du boycottage des Jeux de Moscou de 1980 par la délégation américaine. La version originale du livre en anglais est déjà disponible sur internet alors que la version française sera disponible sous peu.