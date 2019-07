Retour sur les tablettes de la SAQ de cet excellent vin blanc autrichien à base de grüner veltliner élaboré le plus naturellement possible par la famille Meinklang.

Le résultat est toujours aussi impressionnant! Belle robe dorée et brillante. Profitant d’un bouchage par capsule à vis, le vin laisse d’abord échapper des odeurs de réduction (phénomène qui survient lorsque le vin est privé de contact avec l’air). Au départ sur des parfums de ferme, il gagne en complexité et, surtout, en fruit. Après 30-45 minutes, on devine la lime confite, la poire, la pêche blanche, le poivre blanc, les fleurs et le miel. La bouche est ample, vive, précise tout laissant une fine impression fruitée et calcaire en finale. C’est bien sec tout en montrant un degré d’alcool très bas. Bref, un vin de grande soif à siroter bien frais sur le bord de la piscine ou les pieds pendants au bout du quai. Production bio.

Gruner-Veltliner 2018, Meinklang, Österreich, Autriche

20,70 $ - Code SAQ 13631071 – 11% - 2,8 g/l

★★★ $$

