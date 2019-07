Vol inusité de 2000 plants d’ail à Shefford

Les propriétaires des Jardins Côte à Côte, à Shefford, dans les Cantons de l’Est, ont été victimes d’un vol pour le moins inusité il y a quelques jours: en pleine nuit, ils se sont fait dérober toute leur récolte d’ail.

Au total, ce sont 2000 plants d’ail qui ont disparus, pour une valeur d’environ 4000$.

TVA Nouvelles/Agence QMI

Le vol a été perpétré dans la nuit de lundi à mardi derniers.

Lyne Fortin et son conjoint, Maher Hanna, étaient absents de la maison. Selon eux, les malfaiteurs étaient bien préparés et savaient ce qu’ils faisaient puisqu’ils n’ont arraché que les plants matures, sans jamais toucher aux plants de semence.

Depuis trois ans, le couple cultive de l’ail, une production à petite échelle, vendue localement.

TVA Nouvelles/Agence QMI

Mme Fortin et M. Hanna sont convaincus que leur récolte sera écoulée au noir par des vendeurs illicites. Ils espèrent que les consommateurs agiront avec discernement et refuseront d’en acheter s’ils s’en font offrir.

Le couple n’entend pas baisser les bras pour autant. Vendredi matin, M. Hanna s’est procuré 800 nouveaux bulbes qu’il fera sécher pour ensuite mettre en terre à l’automne en vue de la prochaine saison, à l’été 2020.