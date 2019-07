POUPART, Alice



À Châteauguay, le 22 juillet 2019, à l'âge 83 ans, est décédée Mme Alice Poupart.Elle laisse dans le deuil ses fils Michel (Sylvie Daoust), Sylvain (Louise Jetté) et Pierre (Dominique Dion), ses petits-enfants Alexandre, David, Mathieu et Julie, ses soeurs Lucille, Madeleine (Thomas Vary), Adèle et Claire (Raymond Guinois), son ex-conjoint Denis Dubuc, ses nombreux neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle dimanche 4 août à compter de midi, suivi d'une cérémonie à 15h30, en la chapelle du complexe.En sa mémoire, des dons à la Fondation du CHUM peuvent être fait.