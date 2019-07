TURCOT, Serge



Au CHUM de Montréal, le 21 juillet 2019, à l'âge de 68 ans, est décédé M. Serge Turcot, de Saint-Urbain-Premier, fils de feu Wilfrid Turcot et de feu Jeannette Marcil.Il laisse dans le deuil ses soeurs Liette (Raymond Ricard), Huguette (Jean-Paul Gauthier), Louise (Michel Lamarche) et Francine (Hector André), son frère Maurice, ses neveux et nièces Pascale, Justin, Patrice, Vanessa, Christine, Julien, Sébastien et Émélie, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 3 août à compter de 10h, en l'église de Saint-Urbain-Premier (209 rue Principale, Saint-Urbain-Premier, Qc), suivi des funérailles à 11h.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation du CHUM seraient appréciés.450 427-2332www.residencemariesoleilphaneuf.com