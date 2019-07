ROBIDOUX (née LEFORT)

Andréa



De St-Rémi, le 20 juillet 2019 à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Andréa Lefort, épouse de feu M. Jean-Lucien Robidoux et amie de coeur de feu M. Jean-Guy Fyfe.Elle laisse dans le deuil ses enfants Roger (Monique), Nicole (Jacques), Louise (Michel), Jean-Claude (Gaétane) ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs, frères, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au:(SALLE JUPITER)25, RUE ST-SAUVEURST-RÉMI, J0L 2L0le vendredi 2 août 2019, de 10h à 13h30 suivi des funérailles à 14h en l'église de St-Rémi.Au lieu de fleurs, des dons à la Maison Victor-Gadbois seraient appréciés par la famille.Remerciements tout particulier au personnel et bénévoles de la Maison Victor-Gadbois pour les soins prodigués avec amour.