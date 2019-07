LEMAY, Lyne



À Châteauguay, le 23 juillet 2019, à l'âge de 56 ans, est décédée Mme Lyne Lemay, conjointe de M. Sylvain Hébert.Elle laisse dans le deuil son conjoint, ses fils Jérémy et Timothé (Amélie Carrière), sa fille Hélodye (Dany Thuot), ses deux petits-fils Théo et Noa, sa petite-fille Romy, son frère Luc (Mireille Haineault), son frère Daniel, ainsi que ses nombreux parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle samedi 3 août à compter de 13h, suivi d'une cérémonie à 16h30, en la chapelle du complexe.