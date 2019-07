SALEM (née Potvin), Hélène



À Montréal, le vendredi 26 juillet, est décédée Mme Hélène Potvin, veuve de M. Ralph Salem.Elle laisse dans le deuil ses enfants Benoît (Rosalie) et Sylvie (Pierre), ses petits-enfants Matthew, Meghan (Dave), Audrey (Hugo), Mélissa (Grégoire), Benjamin (Audrey) et Sarah Maude, son arrière-petite-fille Rosemary, ses soeurs et son frère Huguette, Hubert et Henriette, ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe :le mardi 30 juillet de 14h à 17h et de 19h à 21h. Une cérémonie commémorative sera célébrée au salon même à 20h.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer ou à LEUCAN serait apprécié.