LEPAGE, Jean-Baptiste



Au C.H. Pierre-Le Gardeur, le 22 juillet 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Jean-Baptiste Lepage.Il laisse dans le deuil son épouse Mme Cécile Lepage, son fils Serge (Sylvie), ses petits-fils Guillaume et Mathieu (Laurence), sa belle-soeur Éliane ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis.Exposé le samedi 3 août de 9h à 14h au complexe funéraire:Les funérailles suivront à 14h30 en l'église du Précieux-Sang (115 rue Chauveau, Repentigny).La famille tient à remercier le personnel du C.H. Pierre Le Gardeur et des soins palliatifs pour leurs bons soins.Des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés.