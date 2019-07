13 tonnes de cocaïne saisies lors d’opérations navales

Los Angeles | Les gardes-côtes américains ont annoncé vendredi soir avoir démantelé un réseau de trafiquants de drogue et saisi 13 tonnes de cocaïne lors de récentes opérations au large de l’Amérique latine.

La drogue, d’une valeur de 350 millions de dollars, a été retrouvée flottant en ballots dans les eaux internationales dans l’est de l’océan Pacifique, le long des côtes du Mexique et d’Amérique centrale et du sud, entre la fin juin et la mi-juillet, ont précisé les gardes-côtes (USCG) dans un communiqué.

Six bateaux suspects ont également été interceptés par des vedettes rapides américaines.

Une vidéo diffusée par la police aux frontière montre l’interception spectaculaire, à grande vitesse, de l’un de ces bateaux, suspecté de transporter des ballots de cocaïne que ses occupants s’empressent de jeter à l’eau.

«Cela fait 13 tonnes de cocaïne qui ne termineront pas dans les rues des États-Unis, et cela nous donne l’occasion de nous assurer que nous continuons de lutter contre les organisations criminelles transnationales qui transportent chaque jour cette cocaïne loin dans le Pacifique», a déclaré le commandant du 11e district de l’USCG, l’amiral Peter Gautier.

La drogue a été déchargée dans le port de San Diego, dans le sud de la Californie.

Depuis le début de l’année 2019, les gardes-côtes américains ont intercepté plus d’une centaine de bateaux, saisi plus de 100 tonnes de cocaïne et arrêté plus de 400 suspects dans les zones de transit de drogue dans l’est de l’océan Pacifique.