16 erreurs de débutant à éviter au gym

Lorsqu’on s’inscrit à un gym pour la première fois, il y a beaucoup de choses que l’on ignore...

Pour gagner du temps, obtenir de meilleurs résultats et rendre vos séances d’entraînement plus efficaces et plus agréables, assurez-vous d’éviter ces 16 erreurs de débutant.

1) Oublier de s’échauffer

Vous gagnez peut-être du temps, mais c’est une excellente façon de vous blesser.

2) Lever des charges trop lourdes

Voilà une autre belle manière de se blesser. Votre ego n’a pas besoin d’être entraîné...

3) Faire des exercices sans avoir la bonne technique

Utiliser la bonne technique réduit votre risque de blessure et donne de meilleurs résultats. En cas de doute (ou de douleur), demandez de l’aide!

4) Sauter la journée des jambes

Ce n’est pas parce que vous courez régulièrement et que vous jouez au soccer que vous n’avez pas besoin d’entraîner vos jambes.

5) S’entraîner sans avoir d’objectif

Assurez-vous d’avoir au moins un objectif précis en tête afin de rester motivé lors de vos séances d’entraînement.

6) Se fixer des objectifs irréalistes

Au lieu de vouloir aller trop vite, fixez-vous des objectifs réalistes et mesurables en fonction de VOS capacités.

7) Ne pas avoir de plan d’entraînement

Aller au gym sans plan d’entraînement, c’est un peu comme faire l’épicerie sans avoir de liste. Vous risquez de tourner en rond et de perdre un temps fou.

8) Perdre son temps entre les séries

Si vous êtes du genre à perdre votre temps entre chaque exercice, songez à chronométrer vos temps de repos.

9) Ne pas varier ses exercices

Suivre le même plan répétitif pendant trop longtemps est une bonne façon de sombrer dans l’ennui et de limiter vos résultats, voire tout abandonner.

10) Ne pas écouter son corps

Si votre corps vous dit d’arrêter, écoutez-le. Apprenez toutefois à différencier la vraie douleur de la fatigue musculaire. Cette dernière est parfaitement normale, surtout si vous (re)commencez à vous entraîner après une longue période de sédentarité.

11) Porter des vêtements inappropriés

Donnez-vous une chance! Porter des vêtements conçus pour l’activité que vous pratiquez, c’est la base. Avez-vous déjà essayé de faire des squats en jeans?

12) Sous-estimer l’importance du repos

Le repos est votre allié. N’hésitez pas à prendre une semaine de congé de temps à autre (pas une semaine sur deux) pour permettre à votre corps de récupérer pleinement.

13) Ne pas garder des traces de ses progrès

Prenez en note les charges utilisées et le nombre de répétitions effectuées. Si vous ne vous donnez pas les outils pour constater les progrès que vous faites, vous risquez d’abandonner par manque de motivation.

14) Négliger l’alimentation

Si vos choix alimentaires sont déficients, vos résultats seront limités, et ce, même si vous vous entraînez intensément et régulièrement.

15) Manquer de constance

Si vous voulez des résultats, la constance est essentielle. Mettez en place une routine d’entraînement et respectez-la sans tricher.

16) S’attendre à des résultats instantanés

C’est sans doute l’erreur la plus répandue. Malheureusement, il n’y a pas de recette magique pour atteindre vos objectifs, mais si vous persévérez suffisamment, les résultats viendront tôt ou tard.