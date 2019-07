LEFRANÇOIS, Robert



Au C.H. Pierre Le Gardeur, le 19 juillet 2019, est décédé M. Robert Lefrançois, entouré de l'amour inconditionnel de ses deux garçons et de sa femme.Il laisse dans le deuil son épouse Doris Houle, ses fils Yann (Sonia) et Maxime, ses petits-enfants Guillaume et Jérémy, son frère et ses soeurs Pierre (Adèle), Nicole (André), Micheline (Jean-Guy) et feu André (Denise) ses beaux-frères et sa belle-soeur Diane (Ronny), Roger (Sylvianne), Jean-Claude (Diane) ainsi que ses neveux nièces, parents et amis.Homme d'affaires généreux et fier, papa a marqué nos vies et nous ne l'oublierons jamais!Nous aimerions remercier profondément, les amis, les clients de la Bijouterie L'Éternel et la direction de Location Park-Avenue-Jim Pattison inc., pour leur nombreux messages d'amour et témoignages de sympathie.La famille recevra les condoléances le jeudi 1er août 2019 de 19h à 22h au complexe funéraire :