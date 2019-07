GOSSELIN, Huguette



Le 12 juillet 2019, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Huguette Gosselin, épouse de feu monsieur Claude B. Bourbonnière.Elle laisse dans le deuil ses enfants Claude (Noriko Takahashi) et François (Marie-Pier Lussier), ses petits-enfants Marilou et Zachary. Elle laisse également dans le deuil sa belle-soeur Hélène Gosselin, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents.La famille recevra vos condoléances le vendredi 2 août 2019 dès 10h en l'église St-Matthieu de Beloeil, 1010 rue Richelieu, Beloeil, J3G 4R2. Les funérailles suivront à 11h.La famille tient à remercier le personnel des résidences Richeloises ainsi que le personnel de l'hôpital Honoré-Mercier pour leurs dévouements et leurs bons soins.www.salondemers.com