Marie-Claude et Raymond Pepin

La famille a le regret d'annoncer le décès de Marie-Claude Parent et de Raymond Pepin, résidents du Village Olympique, survenu à quelques jours d'intervalle.Ils laissent dans le deuil leur fils Benoit (Lyne Dupuis), leurs petits-enfants Isabelle (David) et Marc-André, leurs frères et soeurs respectifs ainsi que leurs beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera en l'église St-Bonaventure, située au 5205 boul. St-Zotique Est, Montréal, H1T 1N6, le 3 août à 13h pour y recevoir les condoléances. Les funérailles seront célébrées à 14h.