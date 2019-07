MC NICOLL, Ghislaine



À Brossard, le 20 juillet, à l'âge de 82 ans est décédée Ghislaine Mc Nicoll, épouse de feu Paul Tremblay.Elle laisse dans le deuil ses enfants Marie-Josée (Sophie) et Frédéric, ses frères et soeurs Marie-Paule (Gilbert), Magella et Jacques (Adèle), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 3 août 2019 de 13h à 16h à:7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QUÉBEC J4Y 1A2Tel: (450) 463-1900Une cérémonie d'hommage aura lieu le samedi 3 août 2019 dès 16h en la chapelle du salon.Au lieu de fleurs, vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer.