PARENT THIBERT, Ghislaine



À l'aurore du dimanche 21 juillet 2019, au CHSLD Laurendeau, à l'âge de 96 ans, notre maman et grand-maman nous a quittés tout en douceur. Elle était l'épouse de feu Albert Parent, ing.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Michelle ssccjm, Francine (Jean-Marc Latreille), Claudette (Pierre Desforges), François (Sagrario de la O Ortega); ses petites-filles: Isabelle, Marianne, Sophie, Marie-Ève, Andréanne, Valérie, Véronique et ses arrière-petits-enfants: Gabriel, Jérôme, Léticia, Zachary, Maya, Benjamin, Zaynab, Yousra et Soraya.Elle laisse aussi dans le deuil son frère André et sa belle-soeur Lisette Allaire ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 2 août 2019, à compter de 10h00, en l'église Notre-Dame-du-Rosaire, 7701 rue St-Hubert, Montréal, H2R 2N7 et à 11h00 suivront les funérailles.La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du CHSLD Laurendeau, en particulier Roselyne, Guillaume et Ikerson pour leur bienveillance dans les soins prodigués.