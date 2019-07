LEDUC, Gaëtane



À Laval, le 24 juillet 2019, à l'âge de 83 ans, est décédée Madame Gaëtane Leduc, épouse de feu Monsieur Jean-Pierre Foisy.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jean-Luc (Marie), Alain (Catherine), Marc (Monic) et Jasmine (Patrick), ses petits-enfants Vincent (Stéphanie), Renaud (Chloé), Catherine (Anthony), Marie-Pier (Jonathan), Maude, Philippe (Élizabeth) et Antoine, son arrière-petite-fille Alix, ses belles-soeurs Jocelyne, Danielle et Adrienne, ses beaux-frères Maurice (Anne-Marie) et Jean-Guy (Marielle), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 1er août 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h au complexe funéraire:La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Santé Courville pour leur soutien et les bons soins prodigués.