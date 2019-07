HOULE, Armande



À Montréal, le lundi 15 juillet 2019 est décédée, à l'âge de 84 ans, Armande Houle, épouse de feu Gaétan Aquin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Claude (Cécile), Pierre (Michelle), Nicole (Robert) et Gilles (Sylvie), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le dimanche 4 août 2019 de 13h à 16h suivi de la cérémonie religieuse.Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer de Montréal seraient appréciés.