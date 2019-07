NADEAU, Claudette



À Montréal, le 22 juillet 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Claudette Nadeau, épouse de M. Roger Bouffard.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 2 août de 13h à 19h30 au complexe funéraireMONTRÉAL, QC H1W 1P2514-527-4126 www.tsansregret.comUne liturgie de la Parole sera célébrée en sa mémoire cette même journée à 19h30 en la chapelle du complexe.