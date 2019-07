FAVREAU, Thérèse

(née Lagarde)



À Laval, le 23 juillet 2019, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Thérèse Lagarde, épouse de feu M. Omer Favreau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Patricia Beaudet) et Michel (Sylvie Sévigny), son frère Yves, ses belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 2 août 2019 de 15h à 18h30 à la:Une liturgie de la Parole aura lieu à 18h30 en la chapelle de la résidence funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des bénévoles du Centre d'hébergement Rose-De-Lima.