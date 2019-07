DUBUC, Gérard



Aux Soins palliatifs La Source Bleue, le 16 juillet 2019, est décédé à l'âge de 91 ans, monsieur Gérard Dubuc, époux de madame Cécile Lefebvre.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Diane et Johanne (Maurice Payette), ses petits-enfants Kimberly, Mélissa, Jean-François et Kevin, ses arrière-petits-enfants O'Shayne, Dereck, Brittany et Florence, ses soeurs Jeanne et Monique, sa belle-soeur Juliette, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 2 août 2019 de 12 h 30 à 16 h 30 et de 18 h 30 à 19 h 30 à la :Une cérémonie aura lieu le vendredi 2 août 2019 à 19 h 30 en la chapelle du salon funéraire et suivra la mise au columbarium vers 20 h 30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Source Bleue des soins palliatifs de Boucherville.La famille tient à remercier de tout coeur le personnel qui a veilllé aux soins de M. Dubuc.