5 groupes à voir pour la 10e édition

Heavy Montréal fête ses 10 ans ce week-end. Après différentes remises en question, et des pauses lors des éditions de 2009 et 2017, le festival de musique hard rock et heavy métal est de retour avec une riche programmation pour son dixième anniversaire. Parmi tous les groupes à voir samedi et dimanche, Le Journal vous en présente cinq incontournables.

Slayer

Photo courtoisie

Les membres de Slayer semblent avoir de la difficulté à faire leurs adieux. Après avoir annoncé que leur concert à la Place Bell, en mai dernier, serait leur dernier en sol québécois, voilà que les musiciens ont accepté de venir faire leurs « vrais » adieux à la Belle Province, cette fois-ci dans le cadre de Heavy Montréal. Après presque 40 ans de carrière, la formation punk-thrash-métal n’a plus rien à prouver.

► Demain, 21 h 15, scène Heavy.

Godsmack

Photo courtoisie

Le groupe du Massachusetts est venu en mai dernier au Centre Vidéotron de Québec. Voilà que les rockeurs remettront ça ce week-end, à Montréal. Le groupe viendra y présenter les pièces de When Legends Rise, son septième album, paru en 2018. Le disque a fait son entrée au huitième rang du palmarès Billboard 200 à sa sortie.

► Ce soir, 19 h 15, scène Heavy.

Evanescence

Photo courtoisie

Groupe phare du début des années 2000, Evanescence a connu un succès planétaire avec des pièces comme Bring Me To Life et Going Under. Après être relativement tombée dans l’oubli, la formation d’Amy Lee est revenue sous les projecteurs, en 2017, avec un quatrième album, Synthesis, qui a partagé les critiques. Il sera intéressant de voir comment les musiciens seront accueillis par les spectateurs de Heavy Montréal, ce soir.

► Ce soir, 20 h 25, scène de l’Apocalypse.

Ghost

Photo courtoisie

Originaire de Suède, le groupe viendra donner son seul spectacle de festival en Amérique du Nord, cet été. Formé en 2006, Ghost a remporté un Grammy en 2016 pour la meilleure performance métal. Reconnu pour ses accoutrements excentriques, le groupe voit souvent sept de ses huit membres porter les mêmes costumes et masques sur scène.

► Ce soir, 21 h 30, scène Heavy.

Slash

Photo courtoisie

Le célèbre guitariste viendra au festival sans ses comparses de Guns and Roses, avec qui il a récemment repris le flambeau. Pour son passage à Montréal, Slash jouera en compagnie de Myles Kennedy & The Conspirators. Le groupe a sorti son troisième album, Living the Dream, en 2018, qui a reçu plusieurs critiques positives.

► Demain, 19 h 15, scène Heavy.