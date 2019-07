DIEUMEGARDE, Gérald



À Laval, le dimanche 21 juillet 2019, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Gérald Dieumegarde, époux de Mme Thérèse Aubert.Il laisse dans le deuil son beau-fils Alain (Marie-Rose Ng Hung Yuk), sa belle-fille Nathalie (Frank Lecorps), ses petites-filles Mellissa (Matthieu Garnier), Geneviève, Roxanne et ses deux arrière-petites-filles, son frère Claude Dieumegarde, ses belles-soeurs et beaux-frères ainsi que de nombreux neveux, nièces et amis.Conformément à la volonté de Gérald, la liturgie de la Parole aura lieu le samedi 3 août 2019 à 15h30 précédée de l'accueil de la famille de 13h30 à 15h30 à la:Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Les Petits Frères: 4624 rue Garnier, Montréal, Qc, H2J 3S7.Téléphone: 514-527-8653Courriel:serviceauxdonateurs@petitsfreres.ca