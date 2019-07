ST-CYR, Reine



À Montréal, le 22 juillet 2019, à l'âge de 75 ans est décédée Mme Reine St-Cyr, épouse de M. Raymond Renaud.Elle laisse également dans le deuil ses enfants Éric (Lina), Judith (Éric) et Catherine (Patrick), ses petits-enfants Kasandra, William et Anthony, ses frères et ses soeurs ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au:15005 RUE SHERBROOKE ESTMONTRÉAL, QC H1A 3X1514-498-7682le vendredi 2 août 2019 de 13h à 17h suivi des funérailles à 17h en la chapelle du complexe.