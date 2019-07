ALLARD, Solange



Née à Albanel, le 8 août 1927, fille de feu Alfred Allard et feu Marie-Ange Bonneau, épouse de feu Gratien Bordeleau, Mme Solange Allard est décédée à l'âge de 91 ans à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont le 18 juillet 2019.Outre son fils Gérard Bordeleau, elle laisse dans le deuil ses frères Jean-Louis et Paul, ses soeurs Pascale, Jeanne et Madeleine.Elle sera exposée le dimanche 4 août de 9h30 à 18h au3198 RUE ONTARIO ESTMONTRÉAL, QC H1W 1P2514 527-4126