DION BOULANGER

Suzanne



À Montréal, le 21 juillet 2019, est décédée Madame Suzanne Dion Boulanger, à l'âge 84 ans.Originaire de Lac-Mégantic, elle laisse dans le deuil son époux Monsieur Robert Boulanger, ses deux filles Eve (Mark Del Vasto) et Valérie, ainsi que ses soeurs Micheline et Marie Dion.La famille recevra les condoléances des parents et amis le mardi 30 juillet 2019 de 18h à 20h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 3955, Côte-de-Liesse, Ville St-Laurent. Un hommage lui sera rendu à 19h30 au même endroit.Le vendredi 2 août, la famille accueillera les proches et amis à l'église Sainte-Agnès de Lac-Mégantic à partir de 13h30. Les funérailles auront lieu à 14h30 et seront suivies de la mise en terre des cendres.Au lieu de fleurs, un don à sa mémoire au département des soins palliatifs de l'Hôpital Sacré-Coeur de Montréal serait apprécié.