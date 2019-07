DESJARDINS (née Turmel)



Doris16 octobre 1929 - 21 juillet 2019Madame Doris Turmel, épouse de feu Claude-Paul Desjardins, s'est éteinte paisiblement le 21 juillet dernier au Centre de soins prolongés Grace-Dart à l'âge de 89 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants Yves (Louise Goyette), Marie-France (Soeur Marie-Thérèse) et Céline (Richard Daigneault), ses petits-enfants Guillaume (Jean-Philippe Auger), Maxime, Valérie (Francis Coutu) et Claudia, ainsi que des neveux et nièces.La famille recevra parents et amis le samedi 3 août prochain à 14h au complexeangle Christophe-ColombUne célébration de la Parole est prévue à 15h30.Prière de ne pas envoyer de fleurs. Les dons à la Fondation du CHSLD Grâce-Dart seront appréciés.