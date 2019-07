LAPIERRE, Jacques



À Brossard, le 23 juillet, à l'âge de 74 ans est décédé Jacques Lapierre, époux de Murielle Guinta, fils de Denise Desjardins et de feu Paul-Édouard Lapierre.Outre son épouse et sa mère, il laisse dans le deuil sa fille Mylène (Frédéric), ses petits-enfants Émile et Louis-Philippe, son garçon Marc-André (Catherine), ses petits-enfants Gisèle et Henri, son beau-frère et ses belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le mercredi 31 juillet 2019 de 18h à 22h à:7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y 1A2Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié.