7 destinations rafraîchissantes

Pour bien profiter de l’été, rien de tel que de se retrouver dans l’eau ou au bord de l’eau, tout en étant entouré d’arbres. Ça peut être une rive en rivière ou une cascade peu profonde. Ça peut aussi être une plage au bord d’un lac ou un bord de mer. Le choix est vaste. À vous de choisir.

1. Forillon-sur-mer

Dans le parc national Forillon, Cap Bon-Ami suscite l’émerveillement avec ses falaises vertigineuses et sa superbe plage de galets où il fait bon s’arrêter. Dans la baie de Gaspé, la plage de Penouille est idéale pour la baignade, l’eau étant peu profonde et assez chaude.

Admission : 7,80 $ par adulte, ­gratuit pour les jeunes. Camping. Tentes oTENTik équipées à louer : 120 $ par nuit. Les Chalets du Parc : à partir de 160 $ par nuit pour un chalet, minimum six nuits.

parcscanada.gc.ca

2. Une île déserte au lac Taureau

À partir de la plage municipale de Saint-Michel-des-Saints dans Lanaudière, on se rend en canot en 10 minutes sur l’île Baribeau. Les berges sablonneuses sont invitantes pour se détendre et se baigner. Grande plage sur l’île Sauvage.

Emplacement de camping : 30 $ par jour. Tentes équipées : à partir de 50 $ par jour. En sus : canot et transport de bagages.

jehmhautematawinie.org

3. Les plages de Gatineau-Ottawa

Photo courtoisie, CCN

À 15 minutes du parlement, on ­retrouve sept plages. Seulement au lac Philippe, dans le parc de la Gatineau, il y en a trois. En cas de pluie, il y a des musées fascinants à visiter pas loin.

Sites de camping, yourtes, tentes tout équipées et auberge tout confort (le Moulin Wakefield). Nuitée : à partir de 101 $ en mode prêt-à-camper (accès aux plages inclus). Hors du parc : hôtels et gîtes.

ccn-ncc.gc.ca

4. Les cascades de Saint-Mathieu-du-Parc

Photo courtoisie

Peu après l’entrée du parc ­national ­de la Mauricie, près de l’aire de ­pique-nique Shewenegan, un ­sentier mène à de longues cascades en dix ­minutes de marche. Peu profondes, elles permettent de se rafraîchir, puis de se ­détendre au soleil sur des rochers plats.

Entrée au parc : 7,80 $ par adulte, gratuit pour les jeunes. Camping Mistagance avec sites pour tentes et VR. Tentes oTENTik avec tout l’équipement : 120 $ par nuit.

parcscanada.gc.ca

5. La Rouge... en kayak transparent !

Photo courtoisie, Canoë-Kayak Arundel

Chez Canoë-Kayak Arundel, à 20 kilomètres de Mont-Tremblant, on loue un canot ou un kayak pour aller se baigner et pique-niquer aux bancs de sable de la rivière Rouge. Pour s’y rendre, on descend la rivière Beaven durant 45 minutes.

Kayaks et canots à louer, incluant des kayaks transparents et des canots avec dossiers et glacière. Prix par jour : 40 $ par adulte, 30 $ par enfant de 7 à 17 ans. Aussi : location à l’heure.

canoekayakarundel.com

6. Le long de la rivière Noire, avec votre chien

Photo courtoisie, Yves Keroack

Dans le parc régional des ­Appalaches, près du Maine, les chiens sont ­bienvenus. Un sentier longe la rivière Noire Nord-Ouest agrémentée de cascades où faire une halte les pieds dans l’eau. Il y a une petite plage (non surveillée) au site de la Langue-de-Chatte.

Accès gratuit. Canots à louer. ­Camping rustique. Refuge : à partir de 80 $ par jour. Autre option : les ­microchalets des Appalaches.

parcappalaches.com

7. Une belle plage... à Montréal !

Dans l’ouest de l’île, le parc-nature du Cap Saint-Jacques est très prisé pour sa plage sablonneuse sur le lac des Deux Montagnes. En retrait, des arbres servent de parasol. Location de planches à pagaie, de pédalos et de kayaks. Aires de pique-nique.