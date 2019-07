BÉLISLE, Jean



Subitement à Montréal, le 16 juillet 2019, est décédé à l'âge de 62 ans, M. Jean Bélisle, autrefois de Drummondville. Il était le fils de feu Gaston Bélisle et de Mme Jeanne Cartier.M. Bélisle laisse dans le deuil, outre sa mère, son frère Gilles (Joanne Farrell) et il était le frère de feu Louise (Guy Pellerin). Il laisse également ses neveux et nièces : Yanika Bélisle (Erik Provencher), Stéphanie Bélisle (Benoît Tardif), Simon Farrell-Proulx (Émilie Gagné), Julie Pellerin (Louis-Philippe Leclerc) et Éric Pellerin (Karina Chiocchio), sa grande amie Claude Robitaille et son fils David Béland, ses cousins, cousines, confrères et consoeurs de Fortier Ford à Montréal ainsi que plusieurs autres parents et amis.M. Bélisle reposera au complexe2625, BOUL. LEMIRE, DRUMMONDVILLETél: 819-472-3730 / info décès: 819-477-5924www.jndonais.cale vendredi 2 août de 14h à 17h et de 19h à 21h.Une liturgie de la Parole sera célébrée le samedi 3 août à 11h, en la chapelle commémorative du complexe Lemire. Samedi, jour de la liturgie le salon ouvrira dès 9h.