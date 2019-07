METCALFE, Clayton



De St-Eustache, le 17 juillet 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Clayton Metcalfe, époux de feu madame Jeanne Gauthier.Il laisse dans le deuil ses filles Marie-Élise et Claudine (Michelle Lamoureux), ses petits-enfants : Nicholas (Anne-Marie Lalonde), Christophe (Geneviève Picard), Alexandre (Marie-Pier Boutin Gagnon) et Anne-Marie, ses arrière-petits-enfants Mathias, Lauryanne, Liam et Charlotte, son frère Philippe (feu Marthe Duclos), beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, autres parents ainsi que de nombreux amis.Il sera exposé au:146 RUE ST-LOUISST-EUSTACHEle vendredi 2 août de 14h à 17h et de 19h à 22h suivi du samedi 3 août dès 9h00. Les funérailles auront lieu en l'église de St-Eustache le samedi 3 août à 10h00.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Manoir St-Eustache. Des dons seront disponibles au salonUn remerciement spécial au personnel du Manoir St-Eustache pour leur dévouement et les bons soins prodigués.