BUTLER, Fraser



Au CIUSSS de l'Estrie - Site Hôpital de Granby, le 21 juillet 2019, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Fraser Butler, époux de madame Rachèle Coutellier, demeurant à Roxton Falls.Outre son épouse Rachèle, il laisse dans le deuil sa fille Marjorie (Jérémy), ses petits-enfants: Dahlia et Emma, sa soeur Sharon (Serge), il était également le frère de: feu Keith (Monique), feu Scott (Sue); ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et amis.La crémation a eu lieu à Granby au crématorium Les Jardins Funéraires Bessette.La famille accueillera parents et amis au salon:997 DES COLOMBESGRANBY, QC J2J 2R2www.famillebessette.comTél.: 450-777-1171 ou 1-888-730-6666Téléc.: 450 777-4393le vendredi 2 août 2019 de 19 h à 21 h ainsi que le samedi 3 août 2019 à compter de 9 h, suivi de la célébration de la Vie à 11 h en la chapelle.En guise de sympathie, un don à l'Association pulmonaire du Québec serait apprécié. Des formulaires seront disponibles au salon ou en ligne www.pq.lung.ca/.