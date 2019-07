DUFRESNE BOUTIN

Marie-Paule



À L'Île-Bizard, le 9 juillet 2019, à l'âge de 94 ans, est décédée Madame Marie-Paule Dufresne, épouse de feu Emile Boutin.Elle laisse dans le deuil ses filles: Anne (Robert Trudel) et Nathalie (Sylvain Leroux), ses petites-filles: Camille Trudel, Marie-Claude et Mathilde Leroux, son frère Raymond (Denise Boudreau) ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 2 août 2019 de 14h30 à 17h et de 19h à 21h, ainsi que le samedi 3 août 2019 dès 9h30 au complexe funéraire:Une liturgie de la Parole sera célébrée le samedi 3 août 2019 à 11h, en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier grandement tous ceux et celles qui ont pris soin de Marie-Paule au cours des dernières années.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal serait apprécié en sa mémoire.