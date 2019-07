CARRIÈRE, Guy



Au C H U - C H U L, le 23 juillet 2019, à l'âge de 77 ans et 1 mois, est décédé monsieur Guy Carrière, époux de Colette Trudel, fils de feu madame Berthe Dagenais et de feu monsieur Arthur Carrière. Il demeurait à Laval.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Marie-Josée (Mario Guenette) et Danny (Josée Rioux); ses petits-enfants Camilia, Elyane, Samuel, Mathilde et Raphaël; sa soeur Claudette ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.Un merci spécial à Chantal pour son dévouement et son soutien.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, à la :le dimanche 28 juillet 2019, de 13h30 à 17h et de 18h à 21h, lundi 29 juillet 2019, de 10h à 11h.Une liturgie sera célébrée en chapelle le même jour à 11h. La mise en terre suivra au cimetière Le repos Saint-François d'Assise.