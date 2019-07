LAFLAMME, Sylvie



À Brossard, aux soins palliatifs du CHSLD Champlain, le 21 juillet 2019, à l'âge de 68 ans, est décédée madame Sylvie Laflamme, fille de Rachel Rainville et Jean-Hilaire Laflamme.Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs : Louise, Suzanne (Pietro), Jean, Pierre (Denise), Jacynthe (Jean-Marc), Renée (Pierre) et Armand (Chantal), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie Athos, situé au 8145, ch. Chambly, Saint-Hubert, J3Y 5K2,le lundi 29 juillet 2019, de 13h30 à 14h30 et une cérémonie aura lieu à 14h30, qui sera suivie de l'inhumation au Cimetière Jardin Urgel Bourgie Rive-Sud (adjacent au complexe).La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du CHSLD pour leur dévouement et les bons soins prodigués.