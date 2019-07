BOISVERT (née Bourdages)

Geneviève



À Montréal, le 24 juillet 2019, à l'âge de 79 ans, est décédée Mme Geneviève Bourdages, épouse de M. Fernand Boisvert.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Sophie (Mohamad), Guillaume et Philippe (Yasmine), ses petits-enfants Safwan, Maryam, Hamza, Sarah, Lauréanne, Vincent et Ludovic, ses frères et soeurs et leurs conjoints ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 2 août 2019 de 17h à 21h au complexe funéraire:La famille recevra les condoléances le samedi 3 août à 9h30 à l'église Sainte-Famille de Boucherville située au 560 boulevard Marie-Victorin, Boucherville, QC J4B 1X1, suivies des funérailles à 10h30.La famille tient à remercier le personnel du CHUM de Montréal pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation du CHUM serait apprécié en sa mémoire.