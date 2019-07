BÉDARD, Benoit



Né à Charlesbourg, Québec, le 25 février 1931, Benoit Bédard a vecu à Blainville et est décédé le 19 juillet 2019 à St-Jérôme, à l'âge de 88 ans.Monsieur Benoit Bédard laisse dans le deuil sa bien-aimée et tendre épouse Rita Pépin ainsi que ses enfants Robert (Karen), Anne-Marie (Gilles), Marc, Benoit (Sylvie), Patrice (Katherine), plusieurs petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères, soeurs et de nombreux amis.La famille recevra les condoléances le samedi 3 août 2019 à compter de 13h, en l'église St-Rédempteur, 421 boul. Curé-Labellle, Blainville, J7C 2H4. La cérémonie religieuse suivra à 14h.