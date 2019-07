Bain de foule pour Mathieu Betts

BOURBONNAIS, Illinois | Mathieu Betts est dans le bain de la NFL depuis qu’il a signé son contrat avec les Bears de Chicago en avril, mais c’est une autre sorte de bain, de foule celui-là, qui l’attendait hier. Devant 8385 spectateurs, dont le ventre crie famine de football après de longs mois de saison morte, le produit du Rouge et Or a poursuivi sa mission au camp d’entraînement avec sérieux, dans une ambiance frénétique.

Après un premier entraînement impliquant tous les joueurs dans un environnement privé la veille, la route vers la saison s’est poursuivie hier sous des airs de party survolté, sur le petit campus de l’Université Olivet Nazarene, à Bourbonnais.

C’est une chose de voir les Mitchell Trubisky (quart-arrière), Tarik Cohen (porteur), Khalil Mack (secondeur), Akiem Hicks (plaqueur) et autres grandes vedettes de l’équipe sauter sur le terrain, submergés de cris et d’applaudissements, mais même les visages moins connus ont eu droit à cette forme virile de tapis rouge.

Quand Betts a fait son entrée discrètement, il n’a pu faire autrement qu’esquisser un sourire lorsque les plus fanatiques de ce lot de joyeux drilles l’ont interpellé en scandant son nom.

Photo Stéphane Cadorette

« Le fait saillant, c’est quand tu marches pour arriver sur le terrain et que tu vois tout ce monde-là. On m’en avait parlé, mais c’est impressionnant. Le monde crie ton nom quand tu arrives. Ça ajoute au plaisir et ça motive les joueurs », a réagi le secondeur extérieur recrue, au terme de l’entraînement d’un peu plus de deux heures sous un soleil de plomb.

Atmosphère de match

Évidemment, les quelque 90 joueurs au camp, dont 53 obtiendront leur précieux billet sur l’alignement régulier, ne sont pas en vacances à Bourbonnais. Toutefois, il faut les voir interagir avec les partisans pour réaliser à quel point le lien est puissant entre l’équipe et la communauté.

Lors d’une séquence à 11 contre 11 entre l’attaque et la défensive, le receveur Taylor Gabriel est même allé s’asseoir parmi les partisans euphoriques, qui célébraient son touché comme s’il venait d’assommer les Packers de Green Bay en prolongation.

Plus tard, lors d’une simple simulation de jeu sans même faire face à la défensive, le porteur David Montgomery a été acclamé en véritable héros après avoir simplement franchi la ligne des buts en joggant. Bourbonnais passe en un rien de temps d’un village peu exotique à une ville en liesse !

« Durant l’entraînement, il faut que tu en fasses abstraction. Mais même quand l’attaque s’entraînait contre personne et qu’un ballon était lancé, on entendait crier à l’autre bout du terrain et on se doutait que quelque chose venait de se passer. Les partisans sont passionnés ici à Chicago, et je suis content de faire partie de cet engouement », a confié Betts en souriant.

Que le début...

Même s’il est un Ours depuis peu et qu’il a encore tout à accomplir pour se tailler un poste au sein de l’équipe, le Montréalais ne peut que savourer le moment présent en poursuivant sa quête.

« C’est pas mal ce à quoi je m’attendais. J’en avais parlé avec les gars et je voyais ça gros. Les fans ne m’ont certainement pas déçu ! C’est particulier de vivre ça et ça fait partie des points positifs de me retrouver ici à l’entraînement. »

Dix autres entraînements publics sont prévus dans le cadre du camp, dont un au Soldier Field à Chicago, en plus des séances privées. Le premier match préparatoire sera disputé le 8 août face aux Panthers de la Caroline.

Autre journée productive au bureau

Photo Stéphane Cadorette

Au-delà de son premier véritable contact avec la légion de fervents des Bears, c’est le sentiment du devoir accompli après une autre bonne journée au bureau qui animait Mathieu Betts à sa sortie du terrain.

Après le test initial satisfaisant avec les vétérans vendredi, le joueur de première année a poursuivi son apprentissage lors d’un entraînement qu’il a qualifié d’encore plus productif.

« C’était un volume de pratique un peu plus grand avec une heure de plus aujourd’hui. Je suis satisfait de ma journée. J’ai obtenu de bonnes répétitions dans la période de 11 contre 11. On a aussi eu plus de périodes éducatives avec notre coach de position [l’entraîneur des secondeurs à l’extérieur, Ted Monachino], donc c’était le fun pour ça aussi. C’est une bonne journée en général », a-t-il raconté en entretien avec Le Journal, avant d’aller à la rencontre de partisans pour signer des autographes.

Bons et moins bons coups

Dans la majorité des répétitions auxquelles il a pris part, Betts a bien paru, à l’exception d’un jeu où il a été battu de vitesse en couverture de passe par le porteur Ryan Nall.

Sinon, à quelques reprises, il a démontré de vives feintes vers l’intérieur pour déranger le quart-arrière dans sa vision.

« Dans des situations de jeux simulés, on a pu appliquer de la pression pas mal et c’est tout le temps le but. On a connu une bonne journée en défensive. Je suis content du déroulement de la journée.

« Ça me permet de continuer de peaufiner des détails techniques et de comprendre ce qui se passe dans l’ensemble sur le plan de la défensive. Quand c’est au tour des autres joueurs d’être sur le terrain, ça me permet d’observer ce qu’ils font et de réfléchir à ce que j’aurais pu faire. C’est un peu comme des répétitions mentales », a expliqué l’athlète de 6 pi, 3 po et 250 lb.

De bons modèles

D’ici la fin du camp, Betts apprendra à connaître davantage ses coéquipiers et il entend tirer profit du bagage de vétérans de qualité.

« C’est bon de voir pratiquer des gars comme [Khalil] Mack, [Leonard] Floyd et [Aaron] Lynch. J’observe comment ils ajustent leur technique et comment ils réagissent dans différentes situations de jeux dans lesquelles ils sont placés. Il faut savoir apprendre des entraîneurs et des joueurs qui sont passés par là. C’est ce que je fais et j’espère que ça va continuer d’aller en s’améliorant. »

L’auteur de ces lignes a bien tenté de s’entretenir avec d’autres joueurs et entraîneurs pour parler de Betts, mais les demandes n’ont pas été autorisées.

Baseball : Une casquette des Expos dans la foule

Un photographe local du Daily Journal du comté de Kankakee, affecté à la couverture du camp d’entraînement des Bears, a vite capté l’attention du représentant du Journal avec sa casquette des Expos. Né et élevé à Bourbonnais, il a toujours été un mordu des Yankees de New York, mais le paternel lui a légué à sa façon son amour des Expos. « Il m’a toujours dit que les Expos avaient le plus beau logo dans le monde du sport. Il m’a récemment offert cette casquette en cadeau et je la porte pour lui. J’espère vraiment que les Expos vont revenir, mais c’est quoi cette histoire débile de garde partagée entre Montréal et Tampa ? », a-t-il questionné, incrédule. Il n’y a donc pas qu’au Québec que le modèle proposé sème le scepticisme...

Bottés de placement : Drôle de spectacle !

Même si plusieurs jeux spectaculaires ont fait bondir les milliers de spectateurs de leur siège hier à l’entraînement, rien n’a autant soulevé les passions que les tentatives de bottés de placement. Oui, oui, sans blague ! Il faut comprendre les partisans échaudés des Bears, qui n’ont toujours pas digéré la défaite dans les dernières séries contre les Eagles de Philadelphie, quand le botteur Cody Parkey a raté ce qui serait devenu le placement victorieux sur 43 verges. Parkey a été libéré en mars et, depuis, la compétition pour le poste vacant est devenue un sujet brûlant dans tout l’Illinois. Que les fidèles se rassurent : hier, Elliott Fry a réussi neuf tentatives sur dix, dont une sur 60 verges qui a littéralement semé l’hystérie collective sur place. Eddy Pineiro tente aussi de ravir le poste.

Porteur de ballon : Montgomery s’illustre

Après deux jours au camp d’entraînement, quelques observations sautent aux yeux. La première d’entre elles est que le porteur de ballon recrue David Montgomery fait déjà tourner les têtes. Le 73e choix (3e ronde) du dernier repêchage et produit d’Iowa State montre un jeu de pieds spectaculaire qui déstabilise la défensive lorsqu’il franchit la ligne de mêlée. Les spectateurs se sont pâmés devant plusieurs de ses feintes à l’emporte-pièce. « Je n’en peux plus d’attendre qu’on enfile les épaulettes. Je veux montrer à l’équipe ce que je vaux, parce que je ne pense pas qu’elle réalise ce que je peux faire. J’ai hâte que les gens découvrent l’aspect physique de mon jeu », a-t-il commenté. Amateurs de fantasy football, vous êtes avertis !