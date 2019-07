BOUDREAU, Éloïse



Au CHSLD Vigi Yves-Blais, le 26 juillet 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Éloïse Boudreau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Lise (Daniel), feu Jocelyne, feu Pierre-Paul, Roger (Michelle), Thérèse (Normand) et Jeannette (Luc). Elle laisse également ses 11 petits-enfants, ses 20 arrière-petits-enfants ainsi que ses frères, beaux-frères, belles-soeurs et de nombreux autres parents et ami(e)s.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le vendredi 2 août 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h et le samedi 3 août 2019 dès 9h, suivi des funérailles à 11h en l'église St-Yves 2975, avenue Saguenay, Laval.