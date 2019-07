C’est arrivé la semaine du... 28 juillet

31 juillet 1933

Au stade De Lorimier, plus de 60 cyclistes sont rassemblés par un certain Armand Vincent pour le départ d’une course sur route qui doit leur faire parcourir 4300 milles. Certains ratés marquent néanmoins l’événement, qui se termine deux semaines à l’avance, le 21 août. Le cyclisme sportif au Québec se développe à la fin du XIXe siècle, alors que le moyen de transport gagne en popularité. Les femmes aussi s’approprient la bicyclette et en font un symbole de leur émancipation. L’Église voit le vélo comme un passe-temps du diable, ce qui n’empêche personne de continuer à rouler sur deux roues !

28 juillet 1973

La station câblée Radio-Québec (aujourd’hui Télé-Québec) est autorisée à diffuser sa programmation pédagogique — notamment Passe-Partout, en 1977 — sur les ondes à haute fréquence pour l’auditoire général.

29 juillet 1985

Changement de garde chez le Canadien alors que Jean Perron est nommé entraîneur-chef à la suite du départ de Jacques Lemaire. L’équipe remportera la coupe Stanley la saison suivante.

30 juillet 1863

Naissance de l’industriel américain Henry Ford, fondateur de la compagnie de fabrication automobile du même nom. Sa méthode de production à la chaîne est appelée « Fordisme ».

2 août 1940

Le maire Camillien Houde convoque la presse pour exprimer son désaccord face à la conscription. Il sera arrêté et interné pendant quatre ans, d’abord au camp de Petawawa, puis près de Fredericton.

3 août 1932

Le journal Le Devoir annonce la retraite de son directeur, Henri Bourassa, qui a démissionné la veille. Il avait fondé le journal en 1910.

1er août 1976

Photo : Archives de la Ville de Montréal, VM94-Ad173-001.

Les Jeux de la XXIe olympiade prennent fin à Montréal. L’URSS est la nation la plus médaillée, remportant un total de 125 médailles. La République démocratique allemande (l’Allemagne de l’Est) termine au second rang, tandis que les États-Unis sont en 3e place. Le Canada, 27e, a remporté 11 médailles, dont 3 sont québécoises. La cérémonie de clôture fait entre autres place aux peuples autochtones, qui dressent à l’intérieur des anneaux olympiques des tipis de couleur correspondante. Les Jeux laissent une marque durable sur Montréal, tant pour la dette énorme que pour l’équipement sportif dont les sportifs bénéficient toujours.