LEBOEUF, Jacques



À Laval, le 17 juillet dernier, est décédé paisiblement Jacques Leboeuf à l'âge de 91 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Lucette (Pâquet), sa fille Louise (André Mathieu), ses petits-enfants Caroline (François Mathieu) et Philippe (Maude Gagnon Levert), ses arrière-petits-fils Zakary et Xavier, son frère Guy, sa belle-soeur Suzanne Duval et plusieurs neveux, nièces et amis.La famille recevra les condoléances au:le samedi 24 août de 11h à 12h30. Un moment de recueillement suivra. L'inhumation aura lieu en toute intimité au cours de l'automne.Des dons en sa mémoire à la Fondation Cité-de-la-Santé de Laval seraient appréciés.