COUTU, Robert



À l'hôpital Pierre Le Gardeur, le 10 juillet 2019, à l'âge de 81 ans, est décédé Robert Coutu, époux de feu Andrée Many.Il laisse dans le deuil ses fils Sylvain (Marie-Josée Deguire) et Yvan (Debbie Mckercher), ses petits-enfants Xavier, Katherine et Emmanuelle, ses frères, ses soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le dimanche 18 août 2019 de 13h à 18h, une célébration commémorative suivra au même endroit.