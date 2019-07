De Survivor au sommet des palmarès

Pas toujours facile de passer de candidat de téléréalité à star de la musique. Parlez-en à Chase Rice. Le chanteur country a mis huit ans à placer une chanson au sommet des palmarès américains après avoir participé à la populaire émission Survivor. Et maintenant qu’il y est parvenu, pas question de revenir en arrière.

Figure montante du new country, Chase Rice est un nom – et un visage – connu des adeptes de téléréalité. Car c’est avant même de se lancer dans la musique que le chanteur a été connu du public en participant à l’émission Survivor : Nicaragua, en 2010, où il a atteint le top 3 avant de s’incliner en finale.

La série ayant été vue, à l’époque, par une moyenne de 12 millions d’Américains chaque semaine, l’étiquette de candidat de téléréalité lui a rapidement été apposée, et ce, d’un adhésif particulièrement tenace.

Il ne renie pas cette expérience, certes, mais on sent rapidement que le sujet est épineux en entrevue. Au bout du fil, le ton du chanteur devient plus grave et (beaucoup) moins convivial lorsqu’il dit avoir eu de la difficulté à sortir sa musique de l’ombre de la téléréalité.

« Ça m’a beaucoup nui quand j’ai voulu commencer ma carrière de chanteur. Les gens ne me prenaient pas au sérieux parce que j’avais participé à une téléréalité. J’ai dû travailler très fort. C’est pour ça que je suis déménagé à Nashville et que je me suis consacré à mes chansons. Je voulais que ma musique parle d’elle-même et qu’elle me permette de m’établir dans le métier », explique-t-il, en entretien au Journal.

Des millions d’écoutes

Les dernières années lui auront finalement permis de s’affranchir de cette étiquette qui lui collait à la peau. Sa chanson Eyes on You, lancée l’été dernier, a connu un succès fulgurant aux États-Unis, où elle a atteint le sommet des palmarès. Depuis, elle a été écoutée à plus de 114 millions de reprises sur Spotify, le vidéoclip comptant quant à lui quelque 23 millions de clics.

Un succès longtemps espéré pour le chanteur élevé en Caroline du Nord.

« J’avais le pressentiment que cette chanson-là allait marquer ma carrière. Je ne sais pas nécessairement à quel point, mais je savais que je tenais quelque chose de spécial quand je l’ai enregistrée », se souvient-il.

On pourra donc l’entendre, ce soir, sur la scène principale du Festival New Country Brome, dans les Cantons-de-l’Est. On s’attend également à ce que le chanteur offre aux spectateurs Lonely If You Are, sa toute nouvelle offrande lancée il y a quelques semaines.

Mais pour le reste, difficile à savoir. Homme de peu de mots, Chase Rice se contente de dire qu’il a l’intention de faire « une grande fête » pour sa première visite dans ce coin du pays.

« Je veux avoir du fun avec mes fans » laisse-t-il tomber lorsqu’on lui demande de plus amples détails.

► Chase Rice montera sur la scène principale du Festival New Country Brome à 19 h 45 ce soir. Les festivités se poursuivront quant à elles jusqu’à demain.