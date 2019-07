Des débuts mémorables pour Lassi Lappalainen

Le Finlandais Lassi Lappalainen n’a pas tardé à se faire un nom. À son tout premier match avec l’Impact, il a touché la cible à la quatrième minute pour aider les siens à vaincre l’Union de Philadelphie au compte de 4 à 0, samedi à Montréal.

Photo Dominick Gravel

Réalisant un doublé, le milieu de terrain de 20 ans a permis au Bleu-Blanc-Noir de mettre un terme à une séquence de quatre revers en Major League Soccer (MLS). En vertu d’une fiche de 10-11-3, la formation montréalaise s’est approchée à six points de l’Union et du premier rang dans l’Association de l’Est.

Obtenu à l’aide d’un prêt du Bologne FC – l’autre club détenu par le propriétaire Joey Saputo – après avoir passé les dernières saisons au sein de la première division finlandaise, le nouveau venu s’est servi de sa vitesse pour ouvrir rapidement la marque.

Voyant Zachary Brault-Guillard faire une percée sur la droite, il s’est lancé à l’attaque. Il a bien réceptionné la passe de son coéquipier avant de contourner le gardien Andre Blake pour pousser le ballon dans une cage déserte.

Lappalainen n’était toutefois pas rassasié, puisqu’il a effectué un copié-collé en deuxième demie. Il a marqué d’un tir bas à la première minute de jeu au retour des vestiaires.

Piatti de retour

Rétabli d’une blessure au genou, Ignacio Piatti a effectué un retour au jeu dans le cadre du Championnat canadien, mercredi. L’Argentin avait d’ailleurs été l’auteur du seul but de la rencontre contre le York 9 FC.

Samedi, Piatti affrontait une équipe contre qui il a connu beaucoup de succès par le passé. Il avait en effet quatre buts et six passes décisives en huit sorties contre le club de la Pennsylvanie avant le duel du jour. Le joueur-vedette a poursuivi sur cette lancée en préparant le deuxième but du match, inscrit par Orji Okwonkwo.

Okwonkwo a d’ailleurs lui aussi réussi un doublé en s’amenant seul devant Blake après l’heure de jeu. À l’autre bout du terrain, Evan Bush a quant à lui réalisé trois arrêts.

L’Impact reprendra l’action en rendant visite aux Rapids du Colorado, samedi prochain.