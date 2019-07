ROUSSIN LEFEBVRE, Solange



À Salaberry-de-Valleyfield, le 20 juillet 2019 à l'âge de 79 ans, est décédée paisiblement Mme Solange Roussin, épouse de M. André Lefebvre. Elle est allée rejoindre son fils Robert.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Josée (Rob), ses petits-enfants Angela et Sean, sa soeur Monique (Gaétan), ses frères Jean-Gilles (Jeanne D'Arc) et Yvon (Mariette), sa tante Germaine, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux amis.Les funérailles, en présence des cendres, auront lieu le vendredi 2 août 2019 à 11 heures, en l'église de St-Lazare (1980, ch. St-Angélique), suivies de l'inhumation au cimetière de Ste-Justine-de-Newton. La famille recevra les condoléances à l'église dès 9h30.Au lieu de fleurs, des dons à Parkinson Québec seraient appréciés.www.maisonfuneraireroussin.com