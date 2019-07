Gaston R. Piché



Papa, Gaston, nous a quittés le 17 juin 2019, pour un grand voyage en nous saluant tous et en nous rappelant que LA VIE EST BELLE !Époux bien-aimé de Marie-Marthe Montpetit, il laisse également dans le deuil ses enfants Marianne (Lauré Lussier), Jérôme (Joan Henchey), Louis, Geneviève (Robert Bull) et Évelyne (Martin Dessureault), ses petits-enfants Olivier, Charlotte, Alexandre, Béatrice, Juliette, Éléonore, Elena et Gabriel, parents et amis.La famille accueillera parents et amis le vendredi 2 août de 18h à 22h au salon:317, RUE VICTORIASALABERRY-DE-VALLEYFIELD, J6T 1B3Les funérailles auront lieu le samedi 3 août à 11h, à l'église de St-Stanislas de Kostka, 218 rue Principale, St-Stanislas de Kostka, J0S 1W0.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'institut Douglas. Les personnes qui souhaiteront faire un don devront cocher "Je désire faire un don commémoratif" et sélectionner "à la mémoire de..." et y inscrire "Gaston Piché".https://interland3.donorperfect.net/weblink/weblink.aspx?name=E910147QF&id=11