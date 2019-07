LACROIX, Frère Bruno

(Gaétan), Capucin



Frère Bruno Lacroix est né le 20 décembre 1929 à Sayabec. Il entre chez les Capucins en 1948 et fait profession solennelle en 1952. Il est ordonné prêtre en 1955. Il a enseigné la sociologie religieuse et l'intervention sociale au Québec et au Honduras où il prend contact avec le mouvement Cursillo. Frère Bruno jouera un rôle déterminant dans le développement de ce mouvement au Québec ainsi qu'en Belgique. Il a fourni une somme considérable de travail dans la maturation de la foi des laïcs. Il est décédé le lundi 22 juillet 2019 à la Résidence de LaSalle (Laval).Les funérailles seront célébrées le mercredi 31 juillet à 11 heures à la Chapelle de La Réparation, 3650 de la Rousselière, Montréal.