LAJOIE, Fernande

(née Savignac)



Elle nous a quittés le 12 juillet, à l'âge de 86 ans.Elle laisse dans le deuil Maurice, son époux depuis 62 ans, ses soeurs Mariette, Denise, Cécile, Hélène, ses belles-soeurs Lucienne Plante, Réjeanne Lajoie, Yolande Beaulac, ses neveux et nièces, autres parents, amis et connaissances.La famille remercie tout le personnel de l'unité des soins palliatifs du Pavillon Rosemont de HMR pour leurs bons soins et leur soutien.Les funérailles auront lieu en l', le samedi 3 août à 11 h. La famille recevra vos condoléances à l'église dès 10h. L'inhumation suivra au Repos St-François d'Assise.Les personnes qui désirent exprimer leurs condoléances de façon tangible peuvent le faire par un don à la Société canadienne du cancer ou à la Fondation québécoise du cancer.